El papa Francisco dejó registradas durante más de tres décadas sus reflexiones sobre la fe, la culpa, el envejecimiento y sus propias debilidades. Parte de esos escritos personales saldrá a la luz con la publicación del libro El diario personal del papa Francisco, que reúne anotaciones realizadas por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024.

Según una publicación de Infobae, el volumen se presenta este martes 24 de noviembre de 2026 en cinco idiomas y llegará a 94 países. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, estuvo a cargo de presentar y comentar los textos.

Los apuntes proceden de un cuaderno de tapas negras que Bergoglio conservó durante años y trasladó desde Buenos Aires al Vaticano después de su elección como pontífice, en marzo de 2013.

Entre los pasajes más llamativos aparecen tres episodios en los que Francisco aseguró haber visto físicamente al demonio. También escribió sobre sus dificultades para rechazar pedidos de ciudadanos argentinos, sus temores ante la tentación del poder y los momentos de crisis espiritual que atravesó durante su pontificado.

Francisco relató tres episodios en los que creyó ver al demonio

En una anotación del 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres experiencias que, según escribió, interpretó como apariciones físicas del demonio.

La primera ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. En ese momento, aseguró que vio una figura desde la ventanilla de un automóvil.

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió.

El segundo episodio ocurrió en una capilla de las carmelitas. En sus apuntes describió la mirada de aquella presencia con una frase: “Me miró con ojos llameantes”.

El tercer momento tuvo lugar en Roma, pocos días después de su viaje a Chile, en enero de 2018. Ese recorrido estuvo marcado por las críticas que recibió tras sus declaraciones sobre las denuncias de abusos sexuales y el presunto encubrimiento por parte de autoridades de la Iglesia chilena.

Francisco relató que, durante una reunión, vio aquella presencia y escuchó una voz que describió como triunfante.

“Ahora conseguí todo lo que quería”, consignó en su diario.

El pontífice también escribió que no pudo olvidar aquella experiencia y que tuvo la posibilidad de abandonar la reunión, algo que interpretó como una liberación concedida por Dios.

En otra anotación, fechada el 7 de junio de 2018, relató que la noche anterior había visto “las puertas del infierno”. Según sus escritos, la experiencia le provocó temor y lo llevó a tomar el rosario para rezar.

La relación con los argentinos y su dificultad para decir que no

Otro de los aspectos que aparecen en el diario es la relación de Francisco con las personas que viajaban desde Argentina para solicitarle ayuda.

En una anotación del 25 de noviembre de 2018, el pontífice reconoció que esas visitas ocupaban buena parte de su agenda y retrasaban otras responsabilidades.

“Los argentinos me quitaban mucho tiempo”, escribió.

El entonces Papa relacionó esa situación con su dificultad para poner límites y rechazar pedidos. Según sus reflexiones, asumía problemas ajenos como si tuviera la capacidad de resolverlo todo.

En ese contexto, también mencionó que había sentido la voz del demonio, una experiencia que vinculó con la tentación de considerarse omnipotente.

Sus temores frente al poder y una etapa de crisis espiritual

El libro también recoge una etapa de crisis que Francisco atravesó entre 2021 y 2022. En sus anotaciones mencionó problemas de gobierno, presiones por las decisiones que debía tomar y momentos de sequedad espiritual.

En diciembre de 2022 dejó una autocrítica sobre su propia personalidad y reconoció actitudes que consideraba negativas.

“El arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”, escribió al referirse a sí mismo.

También manifestó su preocupación por convertirse en alguien que utilizara a otras personas para conseguir sus objetivos.

Según reconstruye Fernández, en una conversación de 2023 le preguntaron por qué no reprendía a un funcionario que hablaba públicamente en su contra. Francisco respondió que temía convertirse en alguien que manipulara a los demás según su conveniencia.

Las reflexiones sobre la culpa, la vejez y la muerte

Las anotaciones también muestran el lado más personal de Bergoglio, quien escribió sobre sus errores, sentimientos de culpa, momentos de enojo y la necesidad de recibir misericordia.

En una nota del 5 de enero de 1997 reflexionó sobre el daño que consideraba haber causado durante su vida.

“En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”, expresó.

La cercanía de la muerte fue otro tema recurrente. En 1996, cuando tenía 60 años, comenzó a escribir sobre el poco tiempo que creía tener por delante. Años después volvió sobre esa preocupación y reflexionó acerca del final de la vida.

El diario reúne 86 páginas escritas antes de su elección como Papa y otras 55 correspondientes al período de su pontificado, desde julio de 2013 hasta agosto de 2024.

La última anotación está fechada el 18 de agosto de 2024. En ella, Francisco volvió a recordar las experiencias que había interpretado como encuentros con el demonio y pidió protección a la Virgen.

El libro permite conocer una faceta reservada de Jorge Mario Bergoglio, fallecido el 21 de abril de 2025, a los 88 años, a través de sus propias reflexiones sobre la fe, sus debilidades y las responsabilidades que asumió al frente de la Iglesia católica.