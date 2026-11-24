Germán Gonzalo Sánchez Rey, de 53 años, murió en un centro asistencial después de ser atacado por un hombre armado en un parqueadero de Valdebebas. Las autoridades investigan el crimen y buscan establecer quiénes estuvieron detrás del homicidio.

Un nuevo crimen con sello sicarial sacudió Madrid, España. Germán Gonzalo Sánchez Rey, un colombiano de 53 años conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de ‘El Coletas’, fue asesinado a tiros en un parqueadero del sector de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza.

El hombre, señalado durante años como una figura importante dentro de las redes internacionales de tráfico de drogas y antiguo socio de Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, recibió varios impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque ocurrió cuando Sánchez Rey se encontraba en el estacionamiento y se disponía a abordar o estacionar su vehículo, después de salir del gimnasio. En ese momento, un hombre armado lo interceptó y disparó repetidamente contra él.

Tras cometer el atentado, el sicario escapó del lugar. Sin embargo, dejó abandonados dos revólveres calibre .38 especial, elementos que quedaron en manos de los investigadores para los respectivos análisis forenses.

Agentes de la Policía española participaron en el traslado de emergencia de la víctima hasta una clínica madrileña, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La información fue conocida por el diario El Tiempo, que citó fuentes judiciales.

Por ahora, las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios para reconstruir los movimientos del atacante, establecer la ruta de escape e identificar a los responsables del homicidio.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores es que meses antes se habían incautado 111 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno, en ese mismo estacionamiento. Este antecedente también hace parte del contexto que se analiza, aunque todavía no se ha establecido una relación entre ese decomiso y el asesinato.

Un pasado ligado al narcotráfico internacional

El nombre de Germán Gonzalo Sánchez Rey figuraba desde hace años en investigaciones de organismos antidrogas de Colombia, España y Estados Unidos. Su trayectoria criminal estuvo relacionada con el tráfico de cocaína desde Suramérica hacia Europa y con estructuras que conectaban a organizaciones colombianas con mafias gallegas.

Uno de sus vínculos más conocidos fue el que habría mantenido con Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, considerado uno de los principales narcotraficantes colombianos de su época. Según los antecedentes judiciales, ‘El Coletas’ habría cumplido un papel de enlace entre las organizaciones encargadas de producir y enviar droga y las redes que se ocupaban de recibirla y distribuirla en territorio europeo.

Uno de los episodios que marcó las investigaciones en su contra ocurrió en julio de 2009, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en aguas internacionales del Caribe una embarcación sin bandera que transportaba 713 kilos de cocaína.

En junio de 2010 fue capturado en Bogotá, Colombia, en cumplimiento de requerimientos judiciales internacionales. Posteriormente, en 2011 fue extraditado a España, donde enfrentó un proceso por delitos relacionados con el narcotráfico y su participación en una organización criminal.

La Audiencia Nacional española lo condenó inicialmente a ocho años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo revisó posteriormente la sentencia y redujo la pena a siete años de cárcel.

Su nombre también apareció en las investigaciones de la denominada operación Destello o Castaño, relacionada con el decomiso de 4.500 kilos de cocaína que eran transportados en el pesquero Oceanía II.

En marzo de 2018 volvió a ser detenido en Madrid por agentes españoles e Interpol, tras una nueva orden internacional relacionada con un requerimiento judicial de Estados Unidos.

Después de cumplir sus condenas y recuperar la libertad, Sánchez Rey permaneció en España. Según reportes de medios ibéricos, llevaba una vida de alto poder adquisitivo y frecuentaba establecimientos y espacios exclusivos de la capital.

Investigan un posible ajuste de cuentas

La trayectoria de alias ‘El Coletas’ y sus antiguos vínculos con organizaciones del narcotráfico internacional forman parte de las líneas de contexto que rodean su asesinato. Por ello, una de las hipótesis que deberán evaluar los investigadores es si el ataque estuvo relacionado con antiguos conflictos o posibles ajustes de cuentas.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil del crimen ni sobre la identidad de quienes ordenaron el atentado.

La Policía española continúa con las diligencias para identificar al sicario y establecer si actuó por cuenta propia o bajo las órdenes de una estructura criminal.