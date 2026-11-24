Una golden retriever llamada "Tereza" se convirtió en heroína al salvar a una niña de 3 años que estuvo a punto de ahogarse en una piscina en Brasil. La mascota reaccionó rápidamente al notar que la pequeña tenía dificultades para mantenerse a flote y la sostuvo en el agua hasta que dos mujeres llegaron para rescatarla.

El hecho ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 11:00, en Cuiabá, en el centro-oeste de Brasil, y quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido por la madre de la niña en redes sociales.

Las imágenes muestran que Maite ingresó sola a la piscina y perdió el equilibrio mientras bajaba por los escalones. Al advertir que la niña tenía dificultades para mantener la cabeza fuera del agua, Tereza se lanzó inmediatamente a la piscina y se acercó a ella.

La pequeña consiguió sujetarse de la perra y mantenerse a flote hasta que dos mujeres ingresaron al agua y lograron rescatarlas.

Gladissa, la madre de Maite, relató que la familia estaba de vacaciones en la casa de su cuñada, donde vive la golden retriever. La mujer se había ausentado brevemente para buscar un pedazo de torta, mientras su hija mayor había ido a buscar la bañera de la mascota. En esos instantes, la pequeña decidió entrar sola a la piscina.

La madre explicó que su hija ya había nadado anteriormente, pero siempre acompañada por otra persona. “Siempre espera a que alguien entre con ella. Simplemente se metió en la piscina.

La advertencia de la madre tras el rescate

Después del incidente, Gladissa compartió el video para generar conciencia sobre los riesgos de dejar a los niños sin supervisión cerca del agua.

El video se difundió ampliamente en redes sociales y generó numerosos mensajes de reconocimiento hacia la mascota por su comportamiento protector durante la emergencia.