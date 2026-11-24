Hombres fuertemente armados se tomaron este martes un supermercado de Cartagena de Indias y tras más de ocho horas han liberado a nueve de los 30 rehenes, mientras las autoridades continúan las operaciones para lograr la liberación de los 21 restantes.

Fuentes de la Policía confirmaron a EFE que fueron liberadas esta tarde cuatro personas que se sumaron a las cinco mujeres que los criminales ya habían dejado salir del establecimiento comercial más temprano.

«Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (…) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata», expresó más temprano el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en una declaración.

El mandatario, que compareció en Villavicencio (centro), agregó que a los criminales «no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores».

«La situación en el (supermercado) Éxito Contadora está bajo el estricto control de nuestra fuerza pública, Policía, Armada Nacional y con el liderazgo expreso y directo del presidente Abelardo de la Espriella», afirmó el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, en X.

La zona del supermercado está completamente acordonada y allí hacen presencia policías, militares y trabajadores de la salud, que esperan a que salgan los rehenes para brindarles atención médica.

Operativo en marcha

Las personas que permanecen retenidas en el establecimiento comercial, al parecer, son clientes y empleados del supermercado.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

La Aeronáutica Civil, por su parte, suspendió temporalmente los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias, pero media hora después reanudó operaciones aunque siempre mantuvo los despegues programados.

«Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad», informó la autoridad aeronáutica en un mensaje publicado en X.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, señaló en un comunicado que «la protección de la vida y la integridad de las personas» es su prioridad.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.