La Policía Nacional de Paraguay detuvo a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, y a su esposa, Rocío Caballero Bosch, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y otros delitos relacionados con el caso Ueno Bank.

La aprehensión se produjo este lunes en Asunción, luego de que la Fiscalía ordenara la prisión preventiva de ambos investigados. El caso también alcanza al exmandatario, quien enfrenta una imputación por presuntos delitos vinculados a la intervención de la entidad financiera.

Francisco Peña fue interceptado por efectivos policiales cuando intentaba salir de su vivienda, ubicada en el barrio Los Laureles, en la capital paraguaya. En tanto, su esposa acudió junto a su abogado y otras personas hasta la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde se puso a disposición de las autoridades.

¿De qué se acusa al hermano del expresidente?

La Fiscalía imputó a Francisco Peña por presunto lavado de activos en calidad de coautor, asociación criminal como autor, cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio como cómplice.

Su esposa también fue detenida e imputada por presunto lavado de activos.

El fiscal del caso, Christian Benítez, explicó que la investigación está relacionada con la supuesta venta simulada de un inmueble valorado en aproximadamente 3 millones de dólares, que Financiera Ueno —posteriormente convertida en Ueno Bank— habría transferido a la empresa Pear SRL, vinculada a Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch.

La propiedad tiene una extensión de 1.184 hectáreas y está ubicada en el departamento de Paraguarí, en el centro de Paraguay.

Según el fiscal, el inmueble fue pagado con recursos del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenece Ueno, y de Itti, otra compañía vinculada al mismo grupo.

Ante estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó el congelamiento de los bienes de los imputados y la prohibición de enajenarlos, con el objetivo de facilitar una eventual recuperación de activos o la reparación de daños dentro de la investigación.

Santiago Peña también enfrenta una investigación

El expresidente paraguayo Santiago Peña también fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.

Su situación se complicó tras la intervención de Ueno Bank, entidad que reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de varias instituciones públicas.

El pasado 6 de noviembre, Peña fue removido de su cargo por el Senado mediante un juicio político, en el que fue declarado culpable de mal desempeño de funciones.

Intervención de Ueno Bank

Ueno Bank ingresó el 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central de Paraguay.

Su extitular, Carlos Carvallo, y otros tres exdirectivos también permanecen detenidos e investigados dentro de este caso.

Las investigaciones continúan para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.