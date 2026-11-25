Fátima Bosch protagonizó un momento llamativo durante su última pasarela como Miss Universo 2025, al despedirse del certamen con un mensaje de fe.

La representante mexicana mostró una cinta blanca con la frase «¡Viva Cristo Rey!», una expresión que ya había utilizado tras conquistar la corona en Tailandia hace un año.

La modelo tabasqueña apareció en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, luciendo un vestido azul cielo bordado con cristales y la corona de perlas filipinas. Durante su recorrido final, levantó la cinta con letras negras y destellos, captando la atención del público.

La aparición marcó el cierre de su etapa como Miss Universo 2025, antes de entregar el título y la corona a su sucesora.