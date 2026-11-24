Un reciente registro audiovisual captado en un cementerio del estado de Veracruz, en México, capturó la atención de miles de usuarios en plataformas digitales tras exhibir lo que aparenta ser una presencia espectral, de acuerdo a lo que reporta el medio El Heraldo de México.

El material fue difundido originalmente a través de la cuenta de TikTok Leyendas de Veracruz Puerto, espacio dedicado a recopilar relatos sobre fenómenos inexplicables en esa región norteamericana.

De acuerdo con los datos proporcionados por los administradores del perfil, la secuencia se grabó en un camposanto del municipio de Medellín de Bravo mientras dos personas efectuaban una incursión nocturna en el lugar.

Durante la toma, una silueta femenina ataviada con prendas blancas se desplaza pausadamente en segundo plano, justo en el instante en que los protagonistas comentan la densa atmósfera del sitio sin notar la figura a sus espaldas.

¿Fenómeno paranormal o puesta en escena?

La rápida viralización del clip desencadenó una marcada polarización en los comentarios, donde varios internautas vincularon la imagen con la tradicional leyenda de La Llorona, figura muy arraigada también en el imaginario popular.

En contraparte, un sector escéptico sostiene que la escena responde a una actuación premeditada para sumar reproducciones, manteniendo hasta hoy una total incertidumbre sobre la veracidad del metraje.