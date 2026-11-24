La primera de tres superlunas consecutivas podrá observarse este martes 24 de noviembre de 2026 en toda Latinoamérica. Se trata de la llamada Luna de Castor, que podrá apreciarse a simple vista y se verá ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

Según la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con su paso cerca del perigeo, el punto más próximo de su órbita alrededor de la Tierra. Debido a que su trayectoria es ligeramente ovalada, la distancia entre ambos cuerpos cambia durante cada vuelta.

La agencia espacial explica que, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, puede parecer más grande y brillante. La diferencia de tamaño puede alcanzar aproximadamente un 14 %, mientras que su brillo puede aumentar hasta un 30 %.

La recomendación de la NASA es observar el cielo hacia el este al atardecer, cuando la Luna comience a salir. Si las condiciones del tiempo lo permiten, podrá verse sin necesidad de equipos especiales.

La agencia también advierte que, cerca del horizonte, la Luna puede parecer todavía más grande debido a una ilusión óptica conocida como ilusión lunar, un efecto que puede producirse con cualquier Luna llena.

¿Por qué se llama Luna de Castor?

El nombre proviene de tradiciones y del folclore de culturas nativas americanas y europeas. De acuerdo con la NASA, una de las explicaciones señala que durante noviembre los castores refuerzan sus presas y almacenan alimento para prepararse para el invierno.

Además, este periodo coincidía con la temporada de caza de estos animales para obtener sus pieles, utilizadas en la confección de ropa de abrigo.

Habrá tres superlunas consecutivas

La superluna de este martes será la primera de una serie de tres consecutivas. Según la NASA, las siguientes podrán observarse en diciembre de 2026 y enero de 2027.

La agencia espacial también señala que las mareas altas y bajas pueden ser más extremas durante una Luna llena que coincide con el perigeo.