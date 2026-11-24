Un video grabado en Indonesia llamó la atención en redes sociales al mostrar a una niña pequeña bañando a una enorme serpiente que su familia tiene como mascota. La escena sorprendió por la tranquilidad con la que la menor realiza la tarea pese al tamaño del animal.

En las imágenes se observa cómo la pequeña utiliza una manguera de jardín para mojar el cuerpo del reptil. Luego, aplica jabón y comienza a limpiarlo con las manos, mientras la serpiente permanece tranquila.

El ejemplar es una pitón de grandes dimensiones que ocupa buena parte del espacio donde se desarrolla la escena. Sin mostrar temor, la niña continúa con el baño y se acerca al animal para completar la limpieza.

Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron numerosas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos expresaron sorpresa por la convivencia entre la niña y el reptil, otros cuestionaron la posibilidad de tener una serpiente de ese tamaño dentro de una casa.

La escena también abrió comentarios sobre los riesgos de la convivencia entre menores y animales silvestres de gran tamaño, debido a que, aunque el ejemplar permanezca tranquilo durante la grabación, las serpientes pueden reaccionar de manera impredecible.