La maternidad también tiene un lugar en Miss Universo 2026. Dos de las candidatas que participan en la edición número 75 del certamen internacional son madres y han convertido esa experiencia en parte de su motivación para representar a sus países.

Una de ellas es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, país anfitrión del concurso. A sus 27 años, es madre de una niña llamada Penélope y está casada con el sargento Yan Carlos Barreto Calderón. Además, cuenta con formación en psicología de investigación y trabajo social clínico.

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Barreto llegó al certamen nacional sin experiencia previa en pasarelas y consiguió la corona con un discurso enfocado en la salud mental y la prevención comunitaria.

“Cuando tú te conviertes en madre, tú vuelves a nacer y pasas por un proceso de duelo. Más allá de ser esposa y madre, soy mujer, profesional y cumplo con cada uno de esos roles individualmente”, expresó la candidata puertorriqueña.

La otra participante es Caroline Porras, Miss Bonaire, quien también es madre y trabaja como modelo, además de estar vinculada a causas comunitarias.

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Su experiencia familiar ha influido en sus prioridades y en su propósito de convertirse en un ejemplo de superación y liderazgo para su familia.

La final de Miss Universo 2026 se realiza este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Durante la gala se anunciarán las 30 semifinalistas y la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora.