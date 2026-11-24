La Serpiente, el Gallo y el Caballo serán los tres signos del horóscopo chino favorecidos por la buena fortuna durante la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026, según las predicciones astrológicas difundidas por el portal Opinión.

De acuerdo con los pronósticos, estos signos tendrán oportunidades para reorganizar sus prioridades, tomar decisiones importantes y avanzar hacia nuevos proyectos. Sin embargo, la suerte estará relacionada con su capacidad para dejar atrás responsabilidades innecesarias y actuar ante las oportunidades que se presenten.

Astrólogos de Your Tango señalan que los primeros días de la semana serán propicios para establecer objetivos y organizar asuntos pendientes. El jueves 26 de noviembre será especialmente favorable para iniciar cambios y asumir riesgos con prudencia, mientras que el domingo podrían comenzar a verse los resultados de las decisiones tomadas.

1. Serpiente: recuperará el control de su tiempo

Años de nacimiento: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

Las personas nacidas bajo el signo de la Serpiente podrían tener una de sus semanas más favorables de noviembre. Según las predicciones, su buena fortuna estará relacionada con la organización de su tiempo y la capacidad de establecer prioridades.

El lunes será un buen momento para dejar de lado compromisos innecesarios, rechazar invitaciones que no les interesan y revisar qué responsabilidades realmente merecen su atención.

Para el miércoles 25 de noviembre podrían notar una mejor organización, lo que les permitirá retomar proyectos personales que habían dejado pendientes.

El mensaje para este signo es aprender a elegir mejor dónde invertir su energía y dejar de asumir obligaciones que no le corresponden.

Los tres signos del horóscopo chino que tendrán una semana de oportunidades. Imagen generada por IA: Red Uno

2. Gallo: una decisión podría cambiar su futuro

Años de nacimiento: 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Para el Gallo, la buena fortuna llegará a través de decisiones importantes y nuevas perspectivas sobre el futuro.

Según los astrólogos de Your Tango, el jueves 26 de noviembre podría marcar un punto de inflexión. Una conversación, una situación inesperada o la resolución de un problema pendiente podría ayudarle a identificar qué necesita cambiar para avanzar.

También podrían aparecer oportunidades relacionadas con el trabajo, los proyectos personales y los planes a largo plazo.

La recomendación será tomar la iniciativa, establecer límites y dejar de esperar que otras personas resuelvan aquello que está en sus manos.

3. Caballo: cerrará pendientes y abrirá nuevas oportunidades

Años de nacimiento: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

El Caballo también tendrá una semana favorable, especialmente para terminar proyectos y resolver asuntos que ha estado postergando.

Las predicciones indican que los primeros días serán importantes para organizar sus prioridades, mientras que el sábado será clave para enfrentar tareas pendientes y tomar decisiones que ya no pueden esperar.

En el ámbito social, buscará conversaciones más significativas y encuentros con personas que puedan aportar algo positivo a su vida.

El domingo 29 de noviembre podría llegar con una sensación de alivio después de cumplir sus responsabilidades. Incluso una invitación inesperada podría acercarlo a nuevas personas o proyectos.

Para este signo, la suerte estará relacionada con cerrar etapas pendientes y dejar espacio para nuevas oportunidades.