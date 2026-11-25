Los artistas Jota Narbaja y Dat Polo sorprendieron a sus seguidores al elegir el Cristo de la Concordia como escenario para grabar un nuevo videoclip que promete mostrar parte de la esencia y el paisaje de la Llajta.

La filmación llamó la atención de visitantes y transeúntes que se encontraban en el emblemático atractivo turístico. Algunos lograron captar imágenes del rodaje y compartirlas en redes sociales, donde se observa a ambos artistas acompañados de bailarines vestidos con trajes de caporales.

La noticia también fue compartida a través de una publicación en TikTok del alcalde Manfred Reyes Villa, quien mostró el encuentro con los músicos durante la grabación de esta nueva producción audiovisual.

La visita de los artistas se produce luego de iniciar su gira nacional en Cochabamba, ciudad que aprovecharon para desarrollar este proyecto musical y audiovisual.

Cabe recordar que Jota Narbaja y Dat Polo también son protagonistas de «Casi», una de sus colaboraciones musicales, cuyo videoclip fue estrenado el 2 de noviembre de 2026 y grabado en locaciones de La Paz y Santa Cruz.

Ahora, la expectativa crece entre sus seguidores por conocer el resultado de esta nueva producción, que tendrá como escenario uno de los símbolos más representativos de Cochabamba.