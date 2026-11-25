Dos abuelitas cochabambinas se robaron las miradas y los aplausos en la plaza principal de Cochabamba al animarse a bailar cumbia al ritmo de un artista callejero.

Las imágenes muestran a ambas mujeres disfrutando de la música, demostrando sus habilidades para el baile y contagiando su entusiasmo a las personas que se encontraban en el lugar.

Con pasos llenos de ritmo y mucha energía, las dos abuelitas se convirtieron en las protagonistas de un momento espontáneo que arrancó sonrisas y aplausos entre los presentes.

El video fue compartido en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención de los usuarios. Entre los comentarios destacan la alegría, espontaneidad y el espíritu jovial de ambas mujeres, quienes demostraron que las ganas de bailar y disfrutar no tienen edad.