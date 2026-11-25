Un adulto mayor de Quillacollo se ha ganado la atención de los usuarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece ofreciendo pequeños adornos navideños elaborados a mano.

Las imágenes muestran al hombre comercializando sus creativas decoraciones e invitando a la población a adquirir sus productos para apoyar su trabajo y ayudarlo a generar ingresos económicos.

La publicación ya suma cientos de reproducciones y ha despertado una ola de comentarios positivos. Varios usuarios destacan su habilidad, dedicación y creatividad, mientras otros aseguran que acudirán hasta el lugar para comprar sus adornos y brindarle una mano.

Según la información compartida en redes sociales, el adulto mayor se encuentra en la plaza Bolívar de Quillacollo, sobre la acera norte de la avenida Blanco Galindo, a la altura del semáforo y de la parada de los trufis que se dirigen a Pairumani y Vinto.

Su historia se ha convertido en una invitación a valorar el trabajo artesanal y apoyar a quienes, con sus propias manos, buscan ganarse la vida.