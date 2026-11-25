WhatsApp comenzó a habilitar hoy una innovadora herramienta multimedia que permite combinar imágenes estáticas o animadas con grabaciones de voz y efectos sonoros de hasta diez segundos.

Esta actualización busca transformar la interacción cotidiana dentro de la plataforma digital mediante un formato interactivo que ya se encuentra disponible de forma gradual para algunos usuarios, de acuerdo a lo que reporta el portal Canal 26.

A diferencia de los stickers tradicionales, este formato incorpora un pequeño ícono de volumen que indica la presencia de un sonido asociado para que el destinatario deba pulsar sobre él.

Además, la reproducción manual evita interrupciones molestas porque el sistema respeta rigurosamente el modo silencioso del dispositivo móvil y las preferencias individuales.

Guía paso a paso

Abrir WhatsApp: Ingresar directamente a una conversación dentro de la aplicación de mensajería instantánea.

Ingresar directamente a una conversación dentro de la aplicación de mensajería instantánea. Acceder al menú: Buscar el apartado especializado en stickers dentro de la interfaz de chat.

Buscar el apartado especializado en stickers dentro de la interfaz de chat. Seleccionar imagen: Elegir la opción de creación y cargar la fotografía o video deseado desde el celular.

Elegir la opción de creación y cargar la fotografía o video deseado desde el celular. Integrar sonido: Presionar el ícono de ondas sonoras para grabar un mensaje de voz o incorporar un archivo.

Presionar el ícono de ondas sonoras para grabar un mensaje de voz o incorporar un archivo. Guardar y enviar: Recortar el fragmento elegido, almacenar el resultado final y compartirlo con los contactos.

Según los reportes de portales especializados en tecnología, todo el contenido multimedia generado está protegido mediante el cifrado de extremo a extremo característico de la plataforma.

Incluso aquellos usuarios que todavía no disponen del editor integrado pueden recibir, almacenar en la sección de favoritos y reenviar los archivos sonoros.

La característica fue detectada inicialmente en octubre durante las fases de prueba para sistemas operativos móviles y su despliegue continuará ampliándose en las próximas semanas.

Se recomienda a la comunidad mantener las aplicaciones actualizadas desde las tiendas oficiales para recibir la función tan pronto como se habilite de manera general.