Renato Nicacio, conocido en las redes sociales como Nego Nato, demuestra que el talento, la determinación y las ganas de salir adelante pueden abrir caminos incluso cuando las oportunidades parecen escasas.

Su historia comenzó con grandes desafíos. Cuando tenía apenas un mes de vida, fue diagnosticado con parálisis cerebral debido a complicaciones durante el parto. Sin embargo, lejos de renunciar a sus sueños, encontró en el diseño gráfico una pasión que terminaría cambiando su vida y la de su familia.

Todo comenzó a los 15 años, cuando recibió su primera computadora. Desde entonces, nació su interés por el mundo del diseño y la creación artística.

Según contó su madre, la familia intentó encontrar cursos de diseño gráfico para que Renato pudiera desarrollar sus habilidades, pero se topó constantemente con barreras que dificultaban su acceso a las clases.

Pero él no se rindió. Con perseverancia y muchas ganas de aprender, comenzó a formarse de manera autodidacta, siguiendo tutoriales disponibles en internet y practicando hasta perfeccionar su trabajo.

Hoy, ese esfuerzo está dando frutos. Renato se dedica a personalizar tazas y camisetas, convirtiendo sus diseños en productos que conquistan clientes y, sobre todo, generan ingresos para su hogar. Su emprendimiento se transformó en la principal fuente de sustento de su familia.

Pero sus sueños no terminan aquí. Renato quiere hacer crecer su negocio, adquirir nuevos equipos y acondicionar su espacio de producción para trabajar en mejores condiciones y ofrecerle una vida más digna a sus seres queridos.