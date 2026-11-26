Cansados de esperar una respuesta de las autoridades, transportistas que operan en la carretera Viacha, en la ciudad de El Alto, salieron con palas, picotas y carretillas para rellenar los baches y realizar trabajos de mantenimiento en esta ruta. La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Transporte Nuevos Horizontes, cuyos afiliados denunciaron el deterioro de la vía y los perjuicios que enfrentan diariamente.

Américo Quelali, secretario de Conflictos del sindicato, explicó que los conductores tuvieron que asumir estas tareas mediante trabajos de acción comunal, debido a que la carretera presenta sectores prácticamente intransitables, con la capa asfáltica desaparecida y numerosos baches.

"Hemos tenido que salir ya reiteradas veces a hacer lo que es el trabajo de acción comunal, porque lamentablemente esta carretera hay momentos donde se pone intransitable", manifestó.

El dirigente señaló que el mal estado de la ruta provoca daños constantes en los vehículos, principalmente en rodamientos, muñones y amortiguadores. Además, indicó que los repuestos incrementaron considerablemente sus costos: anteriormente un rodamiento podía adquirirse entre Bs 80 y Bs 90, mientras que ahora alcanza precios de entre Bs 250 y Bs 350.

Denuncian riesgo de accidentes y falta de atención

Kelali advirtió que los baches también representan un peligro para los conductores, debido a que, al intentar esquivarlos, pueden encontrarse con otros vehículos y provocar accidentes de tránsito.

Según el representante del transporte, durante este año tuvieron que salir aproximadamente 15 veces a realizar trabajos de mantenimiento en la carretera, ante la falta de una intervención definitiva de las autoridades municipales.

Asimismo, recordó que durante la gestión de la exalcaldesa de El Alto, Eva Copa, existió un compromiso para enviar maquinaria, tractores y regadores cada 15 días. Sin embargo, aseguró que la promesa solamente se cumplió en dos oportunidades y posteriormente dejaron de recibir atención.

Los transportistas pidieron a las autoridades municipales atender esta carretera, que conecta con el municipio de Viacha, y ejecutar trabajos que permitan recuperar la capa asfáltica. Mientras tanto, los conductores continúan rellenando los baches con tierra como una medida provisional para reducir los riesgos y evitar mayores daños en sus vehículos.