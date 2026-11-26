Don Damián Rodríguez fue condecorado por el Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, en reconocimiento a su valentía y heroísmo al salvar a una madre y a su hijo de cuatro años durante la crecida del río Chimoré, el pasado lunes 23 de noviembre.

La emotiva ceremonia se realizó en el trópico de Cochabamba y estuvo encabezada por el alcalde de Chimoré, Melquiades Claure, acompañado de concejales municipales y la ejecutiva Jesusa Yampara.

Como muestra de gratitud por su admirable acción, Rodríguez recibió una medalla que lo distingue como héroe del municipio, un incentivo económico y un teléfono celular.

Todo ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando el bote en el que viajaban varias personas volcó repentinamente debido a un turbión provocado por las intensas lluvias.

Don Damián, una madre y su pequeño hijo de cuatro años fueron arrastrados kilómetros por la fuerza del agua. En medio de la desesperación, el adulto mayor sostuvo a ambos mientras se aferraban con todas sus fuerzas a un tronco, soportando remolinos y la furia de la corriente.

Contra todo pronóstico, los tres lograron sobrevivir y posteriormente recibieron atención médica en el centro de salud San Juan de Dios.

Al recordar aquellos momentos, Don Damián no pudo contener las lágrimas. Conmovido, relató cómo se aferraron al tronco para evitar que la riada se los llevara, agradeciendo a Dios por seguir con vida y poder contar lo sucedido.

Durante el homenaje, las autoridades destacaron la dimensión de su hazaña con palabras de gratitud: "Por ser héroe, a su mamá y al niño, dos vidas has salvado".

"Esa familia te va a agradecer siempre. Lo has logrado, esa valentía tienes", expresó otra de las autoridades.