Si todavía no cobraste el Bono Juancito Pinto de Bs 300 porque se te pasó la fecha establecida en el cronograma, hay buenas noticias: no pierdes el beneficio y todavía tendrás oportunidad de recibir el dinero.

El pago correspondiente a la gestión 2026 comenzó el pasado 26 de octubre bajo un cronograma escalonado, organizado según el último dígito de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor registrado.

Sin embargo, quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía podrán cobrar posteriormente, ya que desde el domingo 29 de noviembre se habilitará el pago irrestricto a nivel nacional, de acuerdo con el cronograma difundido.

¿QUÉ PASA SI NO COBRASTE EN TU FECHA?

Si no acudiste al banco durante el turno asignado a la terminación de tu carnet, podrás realizar el cobro una vez concluido el periodo de restricciones.

Del 23 al 28 de noviembre, en las áreas urbanas, corresponde cobrar a las madres, padres o tutores registrados cuya cédula de identidad termine en los números 9 y 0.

En las áreas rurales, el pago se realiza sin restricciones por la terminación del documento de identidad.

A partir del 29 de noviembre, el cobro estará habilitado sin restricciones a nivel nacional.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

Para recibir el beneficio, la madre, padre o tutor registrado debe presentar:

Cédula de identidad original y vigente.

Fotocopia simple de la cédula del titular registrado, cuando corresponda según la modalidad de pago.

El beneficio de Bs 300 puede recibirse mediante las modalidades habilitadas:

Presencial: en las ventanillas del Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas.

Abono en cuenta: mediante depósito en una cuenta habilitada del Banco Unión.

Billetera móvil: a través de Yasta, según las condiciones de habilitación.