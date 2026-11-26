Conoce quiénes pueden cobrar, qué documentos necesitan y dónde acudir.
26/11/2026 11:28
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Si todavía no cobraste el Bono Juancito Pinto de Bs 300 porque se te pasó la fecha establecida en el cronograma, hay buenas noticias: no pierdes el beneficio y todavía tendrás oportunidad de recibir el dinero.
El pago correspondiente a la gestión 2026 comenzó el pasado 26 de octubre bajo un cronograma escalonado, organizado según el último dígito de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor registrado.
Sin embargo, quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía podrán cobrar posteriormente, ya que desde el domingo 29 de noviembre se habilitará el pago irrestricto a nivel nacional, de acuerdo con el cronograma difundido.
¿QUÉ PASA SI NO COBRASTE EN TU FECHA?
Si no acudiste al banco durante el turno asignado a la terminación de tu carnet, podrás realizar el cobro una vez concluido el periodo de restricciones.
Del 23 al 28 de noviembre, en las áreas urbanas, corresponde cobrar a las madres, padres o tutores registrados cuya cédula de identidad termine en los números 9 y 0.
En las áreas rurales, el pago se realiza sin restricciones por la terminación del documento de identidad.
A partir del 29 de noviembre, el cobro estará habilitado sin restricciones a nivel nacional.
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
Para recibir el beneficio, la madre, padre o tutor registrado debe presentar:
Cédula de identidad original y vigente.
Fotocopia simple de la cédula del titular registrado, cuando corresponda según la modalidad de pago.
El beneficio de Bs 300 puede recibirse mediante las modalidades habilitadas:
Presencial: en las ventanillas del Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas.
Abono en cuenta: mediante depósito en una cuenta habilitada del Banco Unión.
Billetera móvil: a través de Yasta, según las condiciones de habilitación.
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