Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz de la Sierra pusieron a prueba el sistema de drenaje de la ciudad. Desde la Alcaldía aseguran que los canales lograron evacuar el agua de manera eficiente, aunque reconocen que todavía existen sectores con dificultades.

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Limpias, calificó las precipitaciones como un evento extraordinario por la cantidad de agua que cayó en un corto periodo. Explicó que la Alcaldía realizó un monitoreo de los niveles y la velocidad del agua para evaluar el comportamiento de los canales.

“Nosotros hemos tenido ayer un evento fuera de lo común. Hemos visto una lluvia muy intensa, mucha agua en poco tiempo. Hemos visto que nuestros municipios vecinos han tenido problemas. Hemos tenido problemas con una crecida del río también”, manifestó Limpias.

La autoridad aseguró que la evaluación del sistema fue positiva y atribuyó su funcionamiento a los trabajos de mantenimiento realizados durante los últimos meses.

“Nuestro sistema de drenaje que nosotros encontramos con una capacidad totalmente reducida por falta de mantenimiento, ahora vemos que está funcionando como para lo que fue diseñado”, sostuvo.

No obstante, reconoció que las lluvias dejaron dificultades en distintos puntos de la capital cruceña. Consultado sobre las zonas más afectadas, indicó que hubo problemas tanto en el sur como en el norte, este y oeste de la ciudad.

También admitió que la infraestructura actual todavía necesita crecer para llegar a sectores que no cuentan con un sistema de drenaje adecuado.

Respecto a los trabajos ejecutados, Limpias explicó que las cuadrillas municipales realizan el retiro de sedimentos y basura acumulada en los canales, además de destapar los ductos de salida para facilitar la evacuación del agua.