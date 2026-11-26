Las intensas lluvias continúan causando preocupación en Cochabamba. Ante las precipitaciones extremas y las crecidas de ríos registradas en diferentes regiones, las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de los municipios realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y cuantificar a las familias afectadas.

Uno de los casos más preocupantes se registra en el sector de Sewenkas, ingreso a los Yungas de Vandiola, en el municipio de Totora, donde el colapso de un puente vehicular provisional dejó incomunicadas a cerca de 500 familias.

De acuerdo con el reporte preliminar, la estructura cedió alrededor de las 03:00 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, luego de que las intensas lluvias provocaran la crecida del río y arrasaran con el paso vehicular.

La emergencia dificulta el traslado de ayuda humanitaria y el ingreso de brigadas de atención a las comunidades afectadas. Personal de Gestión de Riesgos de la Gobernación se desplazó hasta el lugar para realizar una evaluación técnica y establecer el alcance de los daños.

La situación genera mayor preocupación debido a que en agosto de este año ya se había registrado el colapso del puente principal en el mismo sector, dejando entonces incomunicadas a más de 1.000 familias. Como respuesta, se habilitó un paso provisional que ahora también fue destruido por la fuerza del agua.

Al respecto, Óscar Céspedes, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Cochabamba, informó que se mantiene la alerta naranja y que la institución aguarda los reportes de los gobiernos municipales sobre las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

"Estamos con una alerta naranja. Estamos a la espera, como Gobernación, del reporte que puedan emitir todos los municipios sobre las precipitaciones extremas que hemos tenido", manifestó.

La autoridad explicó que, una vez recibidos los informes, se elaborarán planes de trabajo para coordinar el apoyo a los municipios que hayan registrado mayores daños.

Asimismo, señaló que la atención brindada por las Unidades de Gestión de Riesgos permitió atender las situaciones relacionadas con las afectaciones personales reportadas.

Entretanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta por posibles crecidas y desbordes de ríos hasta este sábado 28 de noviembre, por lo que las autoridades piden a la población tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias.