La investigación por el asesinato de Jason Antonio Chagas Ferreira, el ciudadano brasileño de 35 años que fue acribillado en Cochabamba, reporta el arresto de dos ciudadanos brasileños que estarían implicados en el violento crimen.

La Policía logró detener a ambos sospechosos, quienes ahora son investigados por su presunta participación en el ataque armado que terminó con la vida del extranjero. Las circunstancias y el grado de participación de cada uno deberán ser establecidos durante el proceso investigativo.

El crimen ocurrió alrededor de las 20:00 del lunes, en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Libertador, a aproximadamente 100 metros de la Plaza de las Banderas.

De acuerdo con los datos preliminares, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el taxi blanco de servicio público en el que se encontraba Chagas y abrieron fuego directamente contra él. Después de perpetrar el ataque, los agresores escaparon del lugar.

La violencia del asesinato quedó confirmada con los resultados de la autopsia médico-forense. El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, informó que la víctima recibió seis impactos de bala concentrados en la región torácica.

«Hemos tenido ya los resultados de la autopsia médico-forense. La misma ha determinado seis impactos de bala en la región torácica», señaló la autoridad.

Por otra parte, el fiscal reveló que, durante la revisión de los antecedentes de la víctima, se identificó un proceso de 2015 relacionado con el tráfico de sustancias controladas, que ya se encuentra concluido.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato, determinar la participación de los dos arrestados y establecer si existen otras personas involucradas en este hecho de sangre.