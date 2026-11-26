Un efectivo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultó herido de bala durante un operativo policial realizado en el municipio de San Matías, en la zona fronteriza con Brasil. Debido a la gravedad de la lesión, el agente fue trasladado a una clínica del vecino país, donde recibe atención médica especializada.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado recibió un impacto de bala en su humanidad mientras participaba en una intervención policial. Tras el hecho, sus camaradas procedieron a evacuarlo inicialmente hasta un centro asistencial de San Matías.

Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, se determinó su traslado a Brasil para que pudiera recibir atención médica especializada.

Las autoridades aún no dieron un informe oficial sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas brinden más detalles sobre cómo el policía resultó herido y cuál es su estado de salud tras ser trasladado a Brasil.