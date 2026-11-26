Las lluvias continuarán marcando el panorama climático en Bolivia y este jueves podrían presentarse con mayor intensidad en varias regiones. Las tormentas eléctricas y las precipitaciones intermitentes obligan a tomar previsiones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, desbordes y deslizamientos.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico compartido, este jueves 26 de noviembre se esperan lluvias de débiles a moderadas y tormentas eléctricas en diferentes puntos del territorio nacional.

¿QUÉ PASARÁ CON EL CLIMA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Aunque el viernes 27 de noviembre podría llegar un respiro, la estabilidad no duraría demasiado. Estas son las condiciones previstas para los siguientes días:

Jueves 26: Lluvias ligeras a moderadas y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Viernes 27: Mejoran las condiciones, con cielos mayormente soleados y menor probabilidad de precipitaciones.

Sábado 28 y domingo 29: Regresan las lluvias dispersas y los cielos nublados.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre: Se prevé un nuevo periodo de precipitaciones frecuentes y tormentas eléctricas, con probabilidades estimadas de lluvia de entre el 65 % y el 85 %, según el pronóstico proporcionado.

Aunque el viernes podría ofrecer una pausa en las precipitaciones, el panorama para los siguientes días apunta a nuevas lluvias y tormentas.

Autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar cruzar ríos o calles inundadas, conducir con precaución y tomar medidas preventivas en viviendas ubicadas en zonas de riesgo.