El rechazo al nuevo precio del diésel continúa creciendo en Santa Cruz. Esta vez, la Federación de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans) anunció que comenzará a movilizarse desde este viernes 27 de noviembre para exigir al Gobierno nacional que revierta el incremento del combustible.

El presidente de la organización, Ronald García, manifestó que los transportistas no están de acuerdo con el ajuste y que decidieron expresar su rechazo mediante manifestaciones.

"Desde mañana vamos a salir a manifestarnos a las calles que no estamos de acuerdo", afirmó el dirigente.

García pidió al Gobierno reconsiderar la medida y restablecer el precio anterior del diésel, que se encontraba en Bs 17,95 por litro.

El dirigente explicó que el incremento del combustible genera mayores costos para los transportistas y que una de las alternativas sería modificar las tarifas del servicio.

Sin embargo, advirtió que esta decisión terminaría perjudicando directamente a los pasajeros.

"Es fácil incrementar las tarifas, aumentar, pero prácticamente vamos a afectar a la población. De esa manera nosotros hemos rechazado y queremos que vuelva otra vez el combustible a 17,95", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe revisar nuevamente la disposición para evitar que el incremento del combustible termine trasladándose al bolsillo de los usuarios.

García también anunció que el sector prepara documentación para sustentar su posición sobre el precio del carburante.

Según explicó, recibieron información de proveedores que permitiría realizar cálculos sobre el costo de importación del combustible, incluyendo el transporte y los impuestos.

El dirigente aseguró que presentarán estos datos públicamente para demostrar que, de acuerdo con sus estimaciones, el litro de diésel podría llegar a Bolivia por menos de Bs 17.

"Tenemos varias notas de los proveedores que nos están haciendo llegar y le vamos a demostrar con transporte e impuestos al Gobierno. Públicamente lo hemos desafiado", señaló.

También afirmó que, según sus cálculos, el precio del diésel puesto en Bolivia "no pasa los 17 bolivianos".

La dirigencia confirmó que las manifestaciones comenzarán el viernes 27 de noviembre, mientras el sector continúa evaluando las medidas que asumirá frente al incremento del combustible.