La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó el cronograma oficial para el pago del Aguinaldo de Navidad 2026, un beneficio económico esperado por miles de jubilados bolivianos de cara a las celebraciones de fin de año.

Según el anuncio de la entidad, el pago comenzará el martes 1 de diciembre de 2026, fecha desde la cual también estarán disponibles las pensiones correspondientes al mes de noviembre.

“Ya tenemos listo el cronograma de pagos para que puedas planificar tu mes con tranquilidad. El pago correspondiente al mes de noviembre y el aguinaldo estarán disponibles a partir de este 1 de diciembre”, informó la institución mediante sus redes sociales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el aguinaldo?

De acuerdo con el Decreto Supremo 0822, el aguinaldo equivale a una mensualidad de pensión para los beneficiarios que recibieron su jubilación durante los 12 meses del año.

Esto significa que el monto no es igual para todos, sino que depende de la pensión que percibe cada persona.

La Gestora informó que los pagos estarán habilitados mediante más de 40 entidades financieras autorizadas en todo el país, para facilitar el acceso de los jubilados a sus recursos.

La institución recordó que el cronograma se ejecuta en el marco del Decreto Supremo 0822, que regula el pago de las prestaciones del sistema de pensiones.

¿Cuándo se pagará la pensión de diciembre?

La entidad también dio a conocer la fecha del siguiente desembolso.

La pensión correspondiente a diciembre de 2026 estará disponible desde el sábado 2 de enero de 2027, debido al feriado nacional del 1 de enero por Año Nuevo.