La Cámara Departamental de Transporte de Oruro convocó a las federaciones, sindicatos, cooperativas, asociaciones y transportistas de todo el país a acatar un paro nacional indefinido desde las 00:00 del lunes 30 de noviembre de 2026.

La determinación fue comunicada mediante una convocatoria dirigida a los transportistas del departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia. Según el documento, la medida responde a la falta de atención a las demandas y necesidades del sector.

Entre los principales pedidos figura la anulación del Decreto Supremo N.º 5716 que establece un mecanismo de precio regulado variable para el Diésel, además del rechazo a las disposiciones y comunicados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El sector también exige soluciones a la problemática impositiva del transporte y a los inconvenientes relacionados con el sistema aduanero y la situación de los contenedores.

Otro de los puntos contempla la demanda de mejores condiciones y mantenimiento de las carreteras, así como el rechazo a los cobros y problemas relacionados con los peajes.

Finalmente, los transportistas exigen una atención eficiente y oportuna en las fronteras y puertos.