Los transportistas cisterneros comenzaron a replegar paulatinamente sus unidades y anunciaron que alrededor de 5.000 cisternas dejarán de operar debido a las deudas que mantiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el sector y al incremento del precio del diésel.

Freddy Uchani, representante de los cisterneros, explicó que la falta de pagos durante los últimos dos meses les impide continuar trabajando, debido a que los recursos que reciben por el transporte de combustible están destinados a cubrir créditos bancarios, impuestos y salarios de sus trabajadores.

"Ya no estamos sacando combustible, no estamos manejando allá porque no está cancelando YPFB. Entonces, con ese dinero no estamos trabajando, no es otro dinero que podemos alzar", manifestó.

El dirigente señaló que el repliegue se realiza de manera progresiva, debido a que gran parte de los transportistas ya no cuenta con recursos para continuar operando. Asimismo, indicó que el sector necesita reunirse con las autoridades para establecer un reajuste de sus costos de transporte tras el incremento del diésel.

El transporte de combustible será más caro

Uchani advirtió que el alza del carburante tendrá un impacto considerable en los gastos operativos de las cisternas. Como ejemplo, mencionó que un recorrido desde La Paz hasta Cobija representaba anteriormente un gasto aproximado de Bs 30.000, pero con el nuevo precio del diésel podría elevarse entre Bs 35.000 y Bs 38.000.

Explicó que, dependiendo de la distancia y la ruta, los costos operativos de una cisterna pueden alcanzar entre Bs 20.000 y Bs 30.000, por lo que consideran necesario establecer nuevos parámetros económicos con las autoridades.

El representante también indicó que hubo intentos de gestionar reuniones con YPFB y el Gobierno para conseguir la cancelación de los pagos pendientes, pero aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta favorable.

La medida genera preocupación por sus posibles repercusiones en el abastecimiento de carburantes, debido a que las cisternas cumplen una función fundamental en el traslado de combustibles hacia los diferentes departamentos del país.

Los cisterneros prevén participar en el ampliado de emergencia de la Confederación de Choferes de Bolivia, donde analizarán nuevas medidas de presión y buscarán definir una posición conjunta frente al incremento del diésel y las deudas que reclama el sector.