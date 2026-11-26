Mientras otros beneficiarios comenzaron a cobrar el bono PEPE II el pasado 23 de noviembre, los adultos mayores habilitados deberán esperar hasta diciembre para recibir los Bs 250 correspondientes a este programa.

El beneficio está destinado a quienes reciben la Renta Dignidad y no perciben una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo. Para este grupo, el primer desembolso del PEPE II coincidirá con el pago de diciembre de su beneficio.

Durante el lanzamiento del programa, el presidente Rodrigo Paz destacó el monto que recibirán los adultos mayores y señaló: “Un adulto mayor va a recibir setecientos cincuenta bolivianos para su diciembre”.

La cifra corresponde a la suma de Bs 500 de la Renta Dignidad y Bs 250 del PEPE II. De esta manera, quienes cumplan los requisitos y estén habilitados recibirán un total de Bs 750 durante ese mes.

El programa contempla tres desembolsos de Bs 250 cada dos meses, hasta completar Bs 750 por beneficiario. En el caso de los adultos mayores, los pagos están previstos para diciembre de 2026, febrero y abril de 2027.

Para verificar si están habilitados, los interesados pueden ingresar al portal de consulta de la Gestora Pública, en consultapepe.gestora.bo , o comunicarse con la línea gratuita 800 10 1070.