Un nuevo hecho de violencia contra las mujeres conmociona a Cochabamba. Una mujer de 37 años, identificada preliminarmente como Pamela P., fue encontrada sin vida cerca de su vivienda, en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos del caso, la víctima presentaba heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, específicamente en el abdomen, el tórax y las manos.

La pareja de la mujer es considerada el principal sospechoso del crimen y actualmente se encuentra prófuga. Las autoridades buscan dar con su paradero para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho de violencia.

El hallazgo del cuerpo generó alarma y preocupación, mientras se aguarda información oficial sobre las investigaciones, las circunstancias del crimen.