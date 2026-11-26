Una persona fue aprehendida luego del enfrentamiento armado registrado durante un operativo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en San Matías, Santa Cruz. El hecho también dejó a un efectivo policial herido por un disparo, quien permanece internado en un centro médico de Cáceres, Brasil, con diagnóstico reservado.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, confirmó ambos resultados del operativo y señaló que todavía se aguarda la evolución del uniformado, que recibió un impacto de arma de fuego en una de sus extremidades superiores.

“Se suscitó un enfrentamiento, este, con funcionarios de Umopar en las operaciones rurales que se encontraban realizando y estamos a la espera ya de la evolución del funcionario policial quien se encuentra con diagnóstico reservado, este, siendo atendido en la ciudad de Cáceres, Brasil”, informó la autoridad.

El efectivo tuvo que ser trasladado hasta territorio brasileño debido a que los centros médicos de las poblaciones cercanas no cuentan con las condiciones necesarias para atender este tipo de lesiones.

“Ustedes saben que en esas poblaciones no tenemos los hospitales que puedan prestar este tipo de atención para lo cual ha sido trasladado a un centro médico de Cáceres”, explicó Fernández.

Mientras se espera información sobre la recuperación del policía, la institución confirmó que una persona fue aprehendida por este caso. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias de su captura.

“Sí, sí, sí, tenemos una persona aprehendida”, respondió el comandante al ser consultado sobre los resultados del procedimiento.