La Fiscalía identificó como Thiago C.B., al ciudadano brasileño aprehendido tras el enfrentamiento armado registrado la mañana de este jueves en una propiedad del municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. Las autoridades investigan si el extranjero tiene vínculos con organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho.

El hecho se produjo entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, cuando efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) realizaban tareas de vigilancia en la zona. Según el informe de la fiscal departamental de Santa Cruz, Rosse María Barrientos, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego cuando se encontraban en una propiedad.

“También es menester informarles que en la localidad de San Matías se ha suscitado un hecho de sangre el día de hoy. Efectivos de Umopar cuando estaban realizando sus tareas propias de vigilancia, se suscitó un enfrentamiento armado cuando se encontraban en una propiedad en dicha localidad, fueron recibidos con armas de fuego por delincuentes”, informó Barrientos.

Como consecuencia del enfrentamiento, un miembro de la Policía Boliviana resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado de emergencia hasta territorio brasileño para recibir atención médica.

“Lamentablemente se encuentra muy herido un miembro de la Policía Boliviana quien de manera inmediata ha sido llevado en una ambulancia hasta la ciudad de Caceres, Brasil a objeto de que puedan realizarle la atención médica de urgencia”, explicó la fiscal.

En el operativo también se logró la aprehensión de un ciudadano brasileño, quien fue identificado por las autoridades como Thiago Carvalho de Barros y quedó a disposición de la Policía.

“En este caso se ha logrado aprehender a un ciudadano brasileño de nombre Thiago C.B., quien ya está en manos de la Policía”, agregó la autoridad.

Secuestran armas, municiones y una camioneta

Tras el enfrentamiento, la Fiscalía activó los procedimientos de investigación y realizó el registro del lugar de los hechos, donde se encontraron y secuestraron diferentes elementos que serán sometidos a pericias.

Entre los objetos incautados se encuentran una pistola calibre nueve milímetros con su cargador, una escopeta y una cantidad considerable de proyectiles del mismo calibre.

“Se ha activado los mecanismos procesales correspondientes a fin de investigar el caso, realizar las investigaciones propias, el registro del lugar de los hechos, se han colectado armas de fuego, una pistola calibre nueve milímetros con su cargador, una escopeta y bastantes proyectiles con calibre nueve milímetros”, señaló Barrientos.

Asimismo, se secuestró una camioneta blanca que no tenía placa de control, cuatro teléfonos celulares y otros objetos que serán parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y establecer si existen más personas involucradas.

“Se ha secuestrado bienes y otros, como ser, una camioneta de color blanco, sin placa de control, cuatro teléfonos celulares y otros objetos más que son propios de una investigación. El fiscal del caso se encuentra trabajando en este momento en todas esas actividades propias”, detalló.

Investigan posibles vínculos con el PCC o Comando Vermelho

Uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación es si el ciudadano brasileño aprehendido tiene alguna relación con organizaciones criminales que operan en Brasil, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que hasta el momento no existe información confirmada sobre una posible pertenencia del extranjero a alguno de estos grupos.

“No se conoce si pertenece al Comando Vermelho o el PCC. Sin embargo, en el transcurso de las próximas horas, podemos ampliar esta información”, manifestó la fiscal departamental.