La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) impulsa acciones de prevención contra la violencia hacia las mujeres mediante campañas informativas y ferias interinstitucionales, con el objetivo de promover la denuncia y evitar que las agresiones queden en silencio.

El director general de esta unidad policial, Jesús Silva, informó que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre, la Policía Boliviana organizó una feria con la participación de sus diferentes direcciones generales y el Comando Departamental de La Paz.

La autoridad explicó que estas actividades forman parte de un trabajo permanente para precautelar los derechos de las mujeres y fortalecer la lucha contra este flagelo.

"Pedimos a toda la población de la sociedad, especialmente a las mujeres, que denuncien. No callen, es tiempo de hacer conocer qué es lo que pasa en los hogares y para eso está su Policía permanentemente", manifestó Silva.

78 feminicidios registrados en 2026

En cuanto a las cifras de violencia extrema contra las mujeres, el director de la Felcv informó que hasta la fecha se contabilizan 78 feminicidios en el país, de los cuales 77 fueron esclarecidos.

La autoridad comparó estos datos con los de la gestión 2025, cuando se cerró el año con 81 casos registrados.

Estos delitos dejaron 141 huérfanos, una de las consecuencias sociales más graves de la violencia feminicida.

La Policía anunció que continuará difundiendo sus actividades y campañas preventivas mediante sus plataformas y redes sociales oficiales, para informar a la población y promover la denuncia de hechos de violencia.