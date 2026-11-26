El precio del dólar paralelo en Bolivia registra variaciones este jueves 26 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos durante la jornada muestran cambios en los valores de compra y venta de la moneda estadounidense.

De acuerdo con la cotización publicada a las 13:01, el dólar paralelo se cotiza en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia cotiza a Bs 12,04 para la compra y Bs 12,07 para la venta este jueves 26 de noviembre de 2026.

En cambio, el reporte de las 6:03 de la mañana señalaba un precio de Bs 12,06 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

La comparación entre ambos registros muestra que el precio de compra bajó dos centavos, mientras que el valor de venta subió tres centavos. Estos cambios reflejan las variaciones que puede registrar el mercado paralelo durante una misma jornada.

Los precios pueden diferir según el momento de la consulta y el operador que realiza la transacción. Por ello, quienes tienen previsto comprar o vender dólares deben verificar la cotización vigente antes de concretar una operación.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia (BCB) registra una cotización de Bs 11,86 por dólar para este jueves 26 de noviembre de 2026, según el dato proporcionado.

El tipo de cambio oficial en Bolivia se ubica en Bs 11,86 por dólar este jueves 26 de noviembre de 2026.