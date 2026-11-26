Un librecambista fue víctima de un violento asalto la tarde del miércoles, a pocos pasos de su domicilio, en la ciudad de Cochabamba. Dos sujetos lo interceptaron cuando descendía de un taxi y le arrebataron un maletín que contenía dinero en dólares, euros y pesos chilenos.

El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a su destino a bordo de un taxi. Apenas puso un pie fuera del vehículo, fue sorprendido por dos hombres que aprovecharon el momento para arrebatarle sus pertenencias.

En el maletín, el librecambista llevaba importantes sumas de dinero que utilizaba para realizar sus transacciones. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido.

Buscan a los responsables

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales y los datos proporcionados por testigos, los dos implicados habrían actuado en complicidad. Además, se maneja la hipótesis de que mantendrían una relación sentimental, un aspecto que es analizado por los investigadores para establecer su entorno cercano y posibles lugares de refugio.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad. Se prevé que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden un informe oficial sobre el caso.