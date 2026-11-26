El incremento del precio del diésel continúa generando rechazo en distintos sectores del país. Esta vez, representantes gremiales se reunieron en el mercado Modelo del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, para analizar las consecuencias económicas del nuevo costo del combustible y evaluar posibles medidas de presión.

Al concluir el encuentro, el dirigente gremial César Gonzales advirtió que el aumento no afectará únicamente a los transportistas, sino también a los comerciantes y consumidores, debido a los costos de traslado de productos.

"El incremento del diésel lo que va a generar es una nueva alza de pasajes, una nueva alza del valor del traslado de mercaderías y prácticamente de la canasta familiar", manifestó.

Gonzales explicó que el encarecimiento del combustible podría trasladarse al precio final de los productos comercializados en mercados y centros de abastecimiento.

En ese sentido, pidió al Gobierno nacional reconsiderar sus decisiones y tomar en cuenta el impacto que estas medidas podrían tener en la economía de las familias bolivianas.

El dirigente también cuestionó la diferencia de precios del diésel respecto a otros países de la región.

"Es inadmisible que el valor del diésel acá esté en más de 20 bolivianos. Esto lo está pagando el consumidor final, la gran familia gremial y todo el pueblo boliviano", sostuvo.

Otro de los principales reclamos del sector está relacionado con la fórmula utilizada para determinar el precio nacional del combustible.

Gonzales sostuvo que el Gobierno debería considerar las variaciones del precio internacional del petróleo y explicar cómo estas influyen en el costo final del diésel.

También afirmó que el barril de petróleo habría registrado una reducción cercana al 30%, por lo que considera necesario revisar el precio del carburante.

"El Gobierno debe ser transparente y ver el valor del barril del petróleo en el exterior. En base a eso hay que sacar el diésel a un costo más adecuado para todo el territorio nacional", señaló.

El dirigente anunció que el sector gremial realizará un ampliado nacional el próximo lunes en la ciudad de La Paz, donde representantes de distintos departamentos analizarán la situación y definirán las acciones que podrían asumir.

Asimismo, reveló que existe la posibilidad de sumarse a las medidas de presión anunciadas por el transporte si no encuentran una respuesta favorable.

"Este día lunes tenemos ampliado en la ciudad de La Paz, donde vamos a tomar decisiones y nos vamos a unir al transporte de ser necesario", advirtió.

Gonzales aseguró que la molestia se extiende a diferentes regiones del país, donde ya se desarrollan reuniones departamentales y provinciales.