El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que al menos 2.795 familias fueron afectadas por las intensas lluvias, crecidas de ríos e inundaciones registradas en el país durante las últimas 48 horas. La cifra todavía es preliminar y no incluye los daños en Santa Cruz, donde continúan las evaluaciones.

Identificó a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como los departamentos que requieren atención prioritaria y advirtió que las precipitaciones podrían continuar hasta el sábado 28 de noviembre.

"Nuestra principal preocupación en este momento son las intensas lluvias, las crecidas de los ríos y las inundaciones", dijo.

La Paz: 1.800 familias afectadas

Justiniano precisó que en el municipio de Curva, en el departamento de La Paz, se reportan 1.800 familias afectadas y 400 personas damnificadas. Además, existen dificultades de acceso a cinco ayllus.

Comentó que se identificaron necesidades de maquinaria y ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas.

Santa Cruz: alerta roja por crecida de tres ríos

En Santa Cruz rige una alerta roja departamental por la crecida de los ríos Piraí, Yapacaní e Ichilo. Asimismo, cinco estaciones registraron niveles de crecida el 25 de noviembre, puntualizó.

En el municipio de La Guardia se reportaron inundaciones en los distritos 3 y 4, donde personal técnico de Defensa Civil realiza evaluaciones junto al gobierno municipal. No se descartan evacuaciones.

El ministro de Defensa mencionó que en el municipio de El Torno también se desarrolla una evaluación técnica, mientras que el reporte sobre la incomunicación de El Playón está pendiente de verificación; en tanto que en Porongo se atiende la emergencia con recursos propios.

Justiniano aclaró que todavía no existen cifras consolidadas sobre viviendas, familias afectadas ni evacuaciones en este departamento.

Cochabamba: comunidades aisladas por colapso de puente

En Cochabamba, las lluvias provocaron el colapso de un puente en el municipio de Totora, dejando comunidades aisladas. También se reportó el desborde del río Ivirizú, en Shinahota.

La Gobernación y los municipios afectados coordinan la atención de las emergencias con la Dirección Departamental de Defensa Civil.

Otras regiones

En el municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, una granizada afectó a 45 familias. Entre los requerimientos identificados se encuentran fertilizantes y abonos para atender 11 hectáreas de cultivos, de acuerdo a información oficial.

Asimismo, se reportan condiciones de sequía en la región del Chaco.

El ministro de Defensa advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días. "Las previsiones indican que las lluvias podrían continuar por lo menos hasta este 28 de noviembre", señaló.

Ante este panorama, pidió a alcaldes y gobernadores mantener activos sus mecanismos de prevención y respuesta, además de comunicar oportunamente sus necesidades. A la población recomendó evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse alejada de los cauces. «Las próximas 48 horas requieren una atención especial», remarcó.

Justiniano informó que el Gobierno trabaja en acciones de prevención y coordinación con las gobernaciones y municipios, en el marco del decreto nacional de emergencia. Además, señaló que se gestiona financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender las necesidades identificadas en las comunidades.

Para acceder a estos recursos, pidió a las autoridades municipales completar y enviar sus fichas con las tres prioridades básicas de cada comunidad.