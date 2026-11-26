Un sacerdote fue aprehendido en la localidad de Boyuibe, en Santa Cruz, acusado de presunto abuso sexual contra una niña de 10 años. Según la Fiscalía, la menor habría sido víctima de este hecho después de asistir a sus clases de catequesis.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rosse María Barrientos, informó que el caso se registró el miércoles y que el Ministerio Público ya inició las acciones legales contra el acusado.

“Lamentablemente el día de ayer en la localidad de Boyuibe se suscitó un hecho que merece especial atención del Ministerio Público y así será. Existe una persona, un sacerdote que se encuentra aprehendido el día de hoy por la comisión del delito de abuso sexual de una menor de diez años de edad”, señaló.

Barrientos explicó que el fiscal asignado al caso emitió el mandamiento de aprehensión y que se encontraba en curso la presentación de la imputación formal contra el sacerdote.

“El fiscal del caso ya ha librado el mandamiento de aprehensión que por ley corresponde. En este momento se está presentando la resolución de imputación formal en su contra por el delito de abuso sexual y el Ministerio Público cumplirá con el mandato establecido en la Constitución Política del Estado, las demás leyes y solicitará la detención preventiva por 180 días”, agregó.

La autoridad también indicó que el Ministerio Público realizará las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y buscar que la menor reciba la reparación correspondiente.

“Es importante conocer que este tipo de casos no será tolerado de ninguna manera por parte del Ministerio Público. Realizaremos todas las actividades eh que llevan el procedimiento penal para que esta menor sea resarcida en el daño irreparable que ha tenido”, afirmó.

La menor asistía a clases de catequesis

La fiscal departamental precisó que la niña acudía a clases de catequesis y que el presunto abuso habría ocurrido después de estas actividades.

“Ella acudía a sus clases de catequesis y precisamente posterior a las clases de catequesis era víctima de esta situación”, manifestó.