La preocupación aumenta entre los vecinos del barrio Metropolitana, en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, donde las intensas lluvias han provocado el ensanchamiento de un canal que, según los habitantes, representa un riesgo creciente para sus viviendas.

Los pobladores aseguran que el canal, que anteriormente era angosto y contaba con un puente vehicular para cruzar de un sector a otro, ahora presenta dimensiones mucho mayores debido a la fuerza del agua y la erosión de sus bordes.

Desde el lugar se observa cómo el terreno ha sido socavado, generando temor entre las familias que viven cerca del cauce.

Uno de los vecinos afectados relató que la situación empeora cada vez que se registran lluvias intensas y que el agua ya ingresó en varias oportunidades a su domicilio.

"Cada vez que llueve tenemos ese temor de que rebalse. Yo soy un vecino acá en la esquina y mi casa se ha llenado unas tres veces", manifestó.

El habitante explicó que antes el canal era mucho más pequeño, pero que con el paso del tiempo se fue ampliando y acercando peligrosamente a las viviendas.

Según su testimonio, algunas casas están separadas del borde del canal únicamente por una calle, mientras que otras se encuentran a pocos metros de la zona afectada.

Los vecinos consideran urgente la intervención de las autoridades para evitar que las próximas precipitaciones provoquen daños mayores.

Su principal solicitud es la construcción de defensivos y obras de protección que permitan contener la erosión y reducir el riesgo de desbordamientos.

"Le pedimos, por favor, que pongan manos en el pecho. Lo que nosotros pedimos los vecinos son defensivos, porque esto en cualquier momento puede pasar una desgracia", expresó el poblador.

El vecino también recordó las consecuencias de anteriores emergencias registradas en El Torno, por lo que teme que una situación similar pueda repetirse en su barrio si no se toman medidas preventivas.