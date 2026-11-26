El exdirector jurídico del Banco Central de Bolivia (BCB), identificado como Héctor Pino, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la impresión de billetes conmemorativos del Bicentenario, realizada en 2024 con un costo cercano a los 700.000 dólares.

El fiscal Johan Muñoz informó que el exfuncionario habría autorizado la contratación, el fraccionamiento del proceso y el pago por la impresión de un millón de billetes, sin que existiera un estudio de mercado que respaldara la comercialización de estos ejemplares.

"Ha sido una de las personas que habría autorizado evidentemente en primer lugar la contratación, el fraccionamiento y evidentemente el pago de casi 700 mil dólares americanos por realizar los billetes conmemorativos en un monto de un millón", explicó el fiscal.

Según el Ministerio Público, la decisión de imprimir los billetes se tomó en 2024, pese a que no existía un reglamento para este tipo de operaciones. Las propuestas iniciales contemplaban la impresión de 100.000, 500.000 y un millón de ejemplares; finalmente, los funcionarios de entonces optaron por la cantidad más alta, sin contar con un estudio de mercado para establecer su posible comercialización.

Menos del 20% de los billetes fue vendido

Muñoz señaló que, pese a haberse concretado la impresión y el pago, hasta la fecha no se logró comercializar ni el 20% del millón de billetes, situación que, a criterio de la Fiscalía, representa un gasto innecesario y un daño económico para el Estado.

"Ha sido un gasto absolutamente innecesario, por ello ha generado un daño económico al Estado", sostuvo.

Por este caso, el Ministerio Público investiga los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El fiscal también indicó que existen seis personas investigadas, de las cuales tres ya fueron imputadas: dos cumplen detención preventiva y una tiene detención domiciliaria.

Respecto a los otros involucrados, Muñoz explicó que algunos tenían la misma jerarquía que el exdirector aprehendido y otros ocupaban cargos de menor rango. La Fiscalía continuará evaluando la participación de cada uno y determinará si corresponde solicitar nuevas aprehensiones y medidas cautelares.