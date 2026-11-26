Diputados de oposición saludaron la creación de una fundación anticorrupción impulsada por el empresario y líder de Unidad, Samuel Doria Medina, y expresaron su expectativa de que esta instancia contribuya a fortalecer la fiscalización de las instituciones del Estado y combatir hechos irregulares en la administración pública.

Los parlamentarios de las alianzas Libre y Unidad destacaron la iniciativa y consideraron que puede convertirse en un apoyo a las labores de fiscalización que se realizan desde la Asamblea Legislativa.

"Ya era hora de que se haga esta fundación, porque la verdad, corrupción se escucha a diario. Entonces, yo creo que para mí aplaudo esta iniciativa que él está haciendo de su fundación", manifestó la diputada Clotilde Padilla.

Otro parlamentario señaló que esta instancia podría contribuir al trabajo de control desde el Legislativo. "Si Doria Medina quiere apostar por eso, yo le felicito y le agradezco, porque así nos ayuda aquí en la Cámara, porque hay que limpiar", sostuvo.

Piden que no tenga fines políticos

Sin embargo, los diputados también advirtieron que la fundación debe mantener independencia y evitar convertirse en un instrumento de confrontación o beneficio político.

"Que no lo hagan política esta fundación, más que todo, como dice que es una fundación, pues que vayan a defender los derechos de las personas, que vean el tema de la corrupción, pero que no se lo haga política esta fundación", expresó Padilla.

Asimismo, señalaron que la intención de esta iniciativa debe centrarse en contribuir a erradicar la corrupción del sistema y promover una gestión transparente, sin responder a intereses partidarios.