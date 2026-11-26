Las lluvias dejaron calles cubiertas de agua y barro en distintos sectores de Santa Cruz, donde los vecinos deben enfrentar dificultades para transitar, salir de sus viviendas y trasladarse.

Esta situación se registra en la urbanización Santa Cruz y el barrio El Dorado Norte, en el Distrito Municipal 6. Los habitantes denuncian la falta de canales de drenaje y aseguran que el agua puede permanecer hasta tres días en las calles.

“Todos los años sufrimos con ese percance. Además, adentro está más río todavía”, contó una vecina, al describir las condiciones de su barrio.

Ante la falta de soluciones, los propios habitantes deben comprar volquetadas de tierra y cascotes para rellenar las calles y mejorar el paso. La preocupación principal es que los niños tienen que caminar varias cuadras entre el barro para salir de sus viviendas.

“Para transitar hay que poner algo, si no, no pasamos”, expresó uno de los vecinos, quien explicó que deben asumir estos gastos para poder movilizarse.

El problema también afecta al transporte público, que deja de ingresar cuando las lluvias son fuertes. Los vecinos piden a las autoridades municipales atender sus reclamos y realizar trabajos de drenaje y mejoramiento de las calles.