La localidad de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz, volvió a sufrir inundaciones a causa de las intensas lluvias y la crecida de las aguas, que durante la madrugada de este jueves afectaron a cerca de 200 familias. Varias viviendas quedaron anegadas hasta el primer piso e incluso algunas alcanzaron niveles cercanos al techo, mientras los vecinos tuvieron que evacuar sus pertenencias en medio de la emergencia.

Los barrios La Costanera y Central fueron los más afectados. Los pobladores reportaron pérdidas de enseres, vehículos cubiertos parcialmente por el agua y posibles interrupciones del servicio de electricidad debido a que el nivel del agua llegó hasta los medidores.

Denuncian falta de obras de protección

Fidel Vélez, presidente del barrio La Costanera, relató que el agua comenzó a ingresar aproximadamente a la 01:30 de la madrugada, después de las lluvias registradas en las partes altas de la región.

El dirigente cuestionó los trabajos realizados por la Alcaldía y aseguró que las intervenciones para contener el agua fueron tardías, cuando varias viviendas ya habían resultado afectadas.

"La reacción ha sido muy tarde, la verdad, cuando ya ha entrado", manifestó.

Vélez también señaló que los vecinos necesitan obras de resguardo para evitar que las inundaciones continúen destruyendo sus viviendas y pidió que se transparente el trabajo de las cooperativas mineras que operan en la zona.

Piden ayuda y apuntan a la actividad minera

El representante vecinal solicitó la intervención del Gobierno nacional y departamental con maquinaria pesada y ayuda humanitaria para las familias damnificadas. Asimismo, atribuyó parte de las afectaciones a la actividad minera y pidió que las cooperativas trabajen con responsabilidad para no perjudicar a las comunidades.

"Queremos responsabilidad, que no nos afecte esta situación a las familias. Las pocas cosas que uno trabaja del día en día lo sigamos perdiendo", reclamó.

La emergencia continúa en desarrollo y los pobladores esperan la llegada de asistencia para atender a las cerca de 200 familias afectadas, además de trabajos de prevención que permitan reducir el riesgo de nuevas inundaciones ante las lluvias y la alerta por el fenómeno de El Niño.