El presidente Rodrigo Paz anunció que este sábado se firmará el acuerdo para ejecutar el paso a desnivel del Plan 3.000, en el Distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una inversión superior a los Bs 49 millones, financiada de manera conjunta entre el Gobierno nacional y la Alcaldía cruceña.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, suscribirán el acuerdo para impulsar esta obra vial, que busca descongestionar la circulación vehicular en una de las zonas de mayor movimiento de la ciudad.

"Dos buenas noticias para Santa Cruz. Este sábado, nuestro ministro de Obras Públicas y el alcalde Mamén Saavedra firmarán el paso a desnivel del Plan 3000, en el Distrito 8, una inversión de más de Bs 49 millones que haremos de manera conjunta", publicó Paz.

Una obra con retrasos y paralizaciones

El viaducto del Plan 3.000 tiene una longitud de 530 metros, 16 metros de ancho y cuatro carriles. Fue proyectado para descongestionar el tráfico de la zona, por donde circulan más de 60.000 vehículos diariamente.

La construcción comenzó el 31 de agosto de 2022, con una inversión inicial de Bs 43 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Sin embargo, la obra atravesó varias paralizaciones y llegó a registrar un avance aproximado del 30% al 35%.

En junio de 2025 se reportó un nuevo contrato por Bs 39 millones para retomar los trabajos, con una entrega prevista para febrero de 2026. Pese a ello, en julio de este año se reportó que la infraestructura continuaba inconclusa y paralizada, situación que generó reclamos de los vecinos por los problemas de circulación, acumulación de basura, estacionamientos improvisados e inseguridad.

El nuevo anuncio presidencial plantea una inversión superior a los Bs 49 millones, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la Alcaldía cruceña.

Bs 51 millones para remodelar el estadio Tahuichi

La segunda inversión anunciada por el presidente está destinada a la remodelación del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, con más de Bs 51 millones de financiamiento del Gobierno nacional.

"Los más de Bs 51 millones para la remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera están más que confirmados, 100% del Gobierno nacional", aseguró Paz.

La intervención busca continuar los trabajos de mejoramiento de la infraestructura deportiva y adecuar el escenario a estándares internacionales, con miras a la final de la Copa Sudamericana 2027, que tendrá como sede a Bolivia.

Al respecto, el mandatario señaló que el país necesita contar con un escenario deportivo de primer nivel para recibir este evento internacional.

"Santa Cruz necesita un gran estadio y el próximo año Bolivia recibirá la final de la Copa Sudamericana. Ponemos todo nuestro empeño para que Santa Cruz y Bolivia tengan un estadio de primera", expresó.

Con ambos anuncios, el Gobierno prevé impulsar una obra vial en el Distrito 8 y financiar la continuidad de los trabajos de remodelación del principal escenario deportivo cruceño.