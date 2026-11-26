El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, expresó su respaldo al presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y pidió que cualquier investigación se realice con independencia de poderes y sin persecución.

La autoridad universitaria cuestionó que, pese al cambio de gobierno, continúen las prácticas del centralismo y consideró que todavía no se muestran cambios en el país.

“El cambiar de gobiernos no significa un avance porque seguimos con el centralismo y lamentablemente no se está mostrando cambio”, manifestó.

También rechazó cualquier intento de amedrentamiento contra quienes realizan denuncias y aseguró que no tiene temor de expresar sus posiciones. “Nunca me voy a callar, porque de algo que nunca he hecho son actos ilícitos”, afirmó.

En ese sentido, instó al presidente del Estado, al fiscal general y a los magistrados a garantizar la independencia de poderes y permitir que las denuncias sean investigadas cuando corresponda.

“Si hay que investigar, hay que investigar. Pero no debe haber persecución, ni mucho menos volver a lo que hizo el masismo, que fue fabricar casos”, sostuvo.

Finalmente, envió un mensaje de respaldo a Cochamanidis y confirmó que asistirá a la convocatoria realizada por el líder cívico para las 16:00 en instalaciones del Comité pro Santa Cruz.