A más de seis meses del asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure, su familia asegura que continúa recibiendo amenazas de personas desconocidas para que deje de buscar justicia. Una de las denuncias más graves apunta a la esposa del fallecido, quien habría recibido una advertencia en la que le dieron a escoger entre la seguridad de sus hijas o continuar con la investigación.

Una familiar del magistrado relató que tanto la hermana menor de Claure como su esposa recibieron llamadas de números desconocidos. Sin embargo, la amenaza contra su cuñada fue más directa y terminó alejándola del proceso por temor a lo que pudiera pasarles a sus hijas.

“Mi hermana la menor es la que recibió llamadas de números ajenos y mi cuñada, a mi cuñada sí le amenazaron, le dieron la opción de escoger entre sus hijas o la justicia. Así eso le hicieron escoger, por este caso mi cuñada se alejó, no quiso más meterse, que se investigue todo por temor a sus hijas”, contó la familiar.

La denuncia también alcanza a la atención que reciben de la Fiscalía. Los familiares cuestionaron el trato de la fiscal Yolanda, quien está a cargo del caso, y aseguraron que cuando acuden a preguntar sobre los avances de la investigación no reciben explicaciones claras sobre las diligencias realizadas.

“Cuando fuimos a preguntar a la Fiscalía, a la fiscalía Yolanda, nunca nos decidía bien. Nos decía, ¿qué quieren saber? Cuando íbamos a preguntar de mi hermano, ¿cómo estaba la investigación? Todo eso. Y ella es lo que nos respondía, ¿qué quieren saber? Eso es lo que nos respondía, nunca nos explicaba. Y así, así está, estamos haciendo así, nada”, manifestó.

Mientras la familia reclama respuestas y pide que el asesinato no quede impune, el proceso judicial tiene una nueva audiencia prevista para este viernes, en la que se definirá la situación jurídica de tres personas que actualmente cumplen detención preventiva.

Wendy Sandoval, abogada de la familia, informó que el Ministerio Público solicitó ampliar por otros 180 días la detención preventiva de los investigados, con el objetivo de continuar con las pesquisas y esclarecer el crimen.

“Mañana se va a definir la situación jurídica de estos tres que están con detención preventiva. Y nosotros, como el Ministerio Público, hemos podido que se puedan ampliar otros 180 días para que se pueda investigar más y llegar a la verdad histórica de los hechos”, explicó.