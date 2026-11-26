El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García Delfín, afirmó que esa institución no tiene conocimiento de alguna denuncia contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. Sin embargo, anunció que verificará sus declaraciones, luego de que el dirigente cívico señalara que tendría un proceso judicial en su contra.

García explicó que, de acuerdo con los reportes revisados por el Viceministerio, no se encontró ninguna denuncia que involucre a Cochamanidis. No obstante, indicó que las recientes declaraciones del líder cívico motivarán una nueva revisión para establecer si existe alguna investigación en su contra.

“Desde el viceministerio de Transparencia no tenemos conocimiento de que exista algún tipo de denuncia que involucre a esta persona. Nosotros creemos que toda denuncia debe enmarcarse en el debido proceso, sin privilegios detrás de instituciones. Sin embargo, dentro del reporte que hemos podido verificar, no hemos tenido algún tipo de denuncia que involucre a esta persona”, señaló la autoridad.

Asimismo, anunció que se realizarán las consultas correspondientes para conocer si existe algún respaldo sobre lo manifestado por el presidente cívico.

“Sin embargo, ahora que esta persona justamente ha señalado que tendría algún tipo de investigación, pues vamos a hacer la verificación correspondiente para poder corroborar si esta información tiene o no algún asidero objetivo”, agregó.

El viceministro también recordó que cualquier ciudadano puede ser objeto de una denuncia, pero aclaró que esta situación no significa que exista una condena o que la persona sea culpable de algún delito.

“Todos, todas las personas pueden ser denunciadas en cualquier momento. Hay que jurídicamente precisar que la denuncia es el anuncio de una investigación. La denuncia no es una condena, no es una sentencia y todos estamos expuestos a que nos denuncien. Sin embargo, pues cuando hay una denuncia hay también el debido proceso, hay el derecho a la defensa, hay la presentación de descargos”, manifestó.

Finalmente, García sostuvo que no corresponde emitir una posición sobre el caso mientras no se conozca cuál sería la acusación contra Cochamanidis ni se tenga información concreta sobre una posible investigación.

“Por lo que, pues si no conocemos cuál vendría a ser en este caso la acusación que se estaría dirigiendo, pues no podríamos generar algún tipo de pronunciamiento específico”, concluyó.