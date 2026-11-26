El transporte pesado nacional e internacional dejará de trabajar desde este lunes en protesta por el nuevo precio del diésel. Como parte de la medida, los camiones permanecerán en sus garajes y no realizarán viajes, incluidos los cruces por las fronteras. El sector aclaró que inicialmente no habrá bloqueos.

Marcelo Cruz, representante del transporte pesado, explicó que la medida fue denominada “paro por Bolivia”, porque considera que el incremento del combustible no solo afecta a los transportistas, sino también a toda la población, debido al aumento de los costos de transporte y de los productos.

“Va a afectar a toda la sociedad, porque todos los precios automáticamente suben”, advirtió el dirigente.

Cruz señaló que el sector ya aceptó dos anteriores incrementos del combustible como una forma de contribuir a la economía del país, pero cuestionó el nuevo precio por la calidad del producto que se comercializa.

“No podemos aceptar que nos quieran imponer un precio por un diésel de mala calidad”, afirmó. Según explicó, el combustible que reciben es de tipo Euro 3, mientras que en otros países de Sudamérica se comercializa diésel Euro 5, que ofrece mayor rendimiento y es menos contaminante.

El representante indicó que el sector exige al Gobierno restablecer el precio del diésel a Bs 17,95 y posteriormente realizar un nuevo análisis de acuerdo con la situación económica.

La paralización comenzará el lunes con el repliegue de los camiones a garajes, ciudades intermedias y puntos fronterizos. Cruz señaló que esperan una respuesta del Gobierno y advirtió que, si no hay una solución, las medidas de presión podrían endurecerse y aplicarse de manera escalonada a nivel nacional.