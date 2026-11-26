El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció un paro general indefinido a nivel nacional desde 00:00 del lunes 30 de noviembre, como una de las principales conclusiones del ampliado nacional convocado por el sector en rechazo al incremento del precio del diésel.

Al presentar las determinaciones, Gómez informó que los transportistas exigen la anulación y el retiro del comunicado emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), relacionado con el nuevo precio del combustible, que llegó a Bs 20,57 por litro. El dirigente también demandó la abrogación del Decreto Supremo 5716, al considerar que la norma es "atentatoria contra el transporte boliviano y contra el pueblo boliviano".

Entre los reclamos, el sector denunció el incumplimiento de compromisos relacionados con el Fongat, el financiamiento para el transporte y el cambio energético. Gómez cuestionó que las condiciones de crédito anunciadas inicialmente con un interés del 11,5% ahora se presenten con una tasa del 17%.

"Otra burla que nosotros podemos tener seguramente de financiamiento de cualquier banco privado", manifestó.

Asimismo, el dirigente señaló que las carreteras del país se encuentran en malas condiciones y que esta situación provoca daños en los vehículos del transporte interdepartamental. También cuestionó que los compromisos asumidos con el transporte sindicalizado no hayan representado mejoras para el sector.

Gómez aclaró que la movilización no responde a intereses políticos partidarios, sino a una demanda social y laboral.

"Esta no es una lucha política partidaria, es una lucha social que peleamos por un interés de trabajo, queremos trabajar, queremos pagar", sostuvo.

Transporte libre se suma a la medida

El ejecutivo nacional del Transporte Libre, Limbert Tancara, confirmó que su sector se sumará al paro indefinido en coordinación con el transporte sindicalizado. Advirtió que la economía de los choferes está siendo afectada y cuestionó las consecuencias del incremento del combustible para sus familias. "El bolsillo y la economía del chofer está en este momento ayunado", afirmó.

Tancara también expresó su preocupación por la situación económica de los transportistas y sus familias: "Qué navidad vamos a tener, qué vamos a llevar a nuestros hijos", cuestionó.

Los dirigentes señalaron que no asistirán a nuevas reuniones de diálogo mientras el Gobierno no abrogue el Decreto Supremo 5716. Además, anunciaron que el próximo 7 de diciembre participarán en un cabildo nacional del transporte boliviano, donde prevén definir nuevas acciones.