La fiesta ya se vive en Warnes. El cantante colombiano Jessi Uribe ya se encuentra en la ciudad cruceña y se prepara para ser parte de la gran serenata por los 107 años de fundación del municipio.

Al mediodía de este jueves, el artista compartió un almuerzo junto a autoridades locales, donde tuvo la oportunidad de degustar algunos platos de la gastronomía tradicional de la región, en un encuentro previo a la celebración.

La llegada del intérprete ha generado expectativa entre sus seguidores, que aguardan su presentación en una noche que promete estar cargada de música, emoción y alegría.

La gran serenata a Warnes contará con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Maiza Roca y su agrupación, Bonny Lovy, Ian Vega junto a Los Palmeras, La Mara Santos y Corona, entre otros.

De esta manera, Warnes se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una fiesta musical que reunirá a autoridades, artistas, vecinos y visitantes en una noche especial para la ciudad.